Cortina ricoperta di neve a pochi giorni dall' inizio delle Olimpiadi

Mentre mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali, Cortina d’Ampezzo si mostra ancora avvolta dalla neve. Le strade e le piazze principali sono imbiancate, e gli ultimi lavori per sistemare le strutture sono in corso. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori, con l’entusiasmo alle stelle.

(LaPresse) Cortina d’Ampezzo, città che ospita le Olimpiadi invernali, ricoperta di neve mentre si mettono a punto gli ultimi preparativi per i Giochi al via il prossimo 6 febbraio. La località di lusso, situata a 1224 m di altitudine nelle Dolomiti, ha una popolazione di sole 5.400 persone, ma si sta preparando ad accogliere un’ondata di visitatori. La città ospiterà lo sci alpino femminile e tutte le gare di slittino – bob, skeleton e slittino – nel rinnovato centro slittino Eugenio Monti. Inoltre, la competizione di curling si svolgerà nello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio, che ha ospitato l’hockey su ghiaccio, il pattinaggio artistico e le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali del 1956. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mancano appena sei giorni all’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Olimpiadi, -3 giorni: a Cortina gli ultimi preparativi. Tra dispositivi di sicurezza, neve e lavori ecco il clima nella Conca VIDEOCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre giorni al 6 febbraio, il via ufficiale alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. E nella perla ... ilgazzettino.it

Neve, 15 centimetri a Cortina e 28 ad Asiago. Auto e pullman bloccati senza catene e raffica di incidenti: 40 interventi. Tutte le strade chiuseCORTINA\ASIAGO - Ben 15 centimetri di neve sono scesi nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 a Cortina d'Ampezzo imbiancando non solo le piste ... msn.com

IN PARTENZA i tanto agognati giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Le olimpiadi dell’ipocrisia. Perché trovo davvero ipocrita, fuorviante e amaramente sarcastico che le mascotte di questi giochi siano una coppia di ermellini, quando l’ermellino è una - facebook.com facebook