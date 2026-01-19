Vandalizzato il nuovo sottopasso dopo due giorni dall’inaugurazione

Il nuovo sottopasso di via Canestrini a Trento, inaugurato da meno di due giorni, è stato oggetto di vandalismo. Un episodio che evidenzia l’importanza di interventi di sorveglianza e di sensibilizzazione, affinché lo spazio pubblico possa essere vissuto in modo rispettoso e responsabile da tutta la comunità.

