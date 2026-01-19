Vandalizzato il nuovo sottopasso dopo due giorni dall’inaugurazione

Il nuovo sottopasso di via Canestrini a Trento, inaugurato da meno di due giorni, è stato oggetto di vandalismo. Un episodio che evidenzia l’importanza di interventi di sorveglianza e di sensibilizzazione, affinché lo spazio pubblico possa essere vissuto in modo rispettoso e responsabile da tutta la comunità.

A nemmeno 48 ore dall’inaugurazione, il nuovo sottopasso di via Canestrini a Trento è già finito nel mirino dei vandali. Nella notte sono comparse scritte offensive, tra cui il noto acronimo “Acab”, rivolte alle Forze dell’Ordine. Un gesto che ha immediatamente suscitato indignazione e acceso il.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

