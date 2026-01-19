Corsa di Miguel 15mila partecipanti per la 27ª edizione | vincono Cerretana e Mitidieri

La Corsa di Miguel, giunta alla sua 27ª edizione, si è svolta a Roma domenica 18 gennaio, coinvolgendo circa 15.000 partecipanti tra atleti, studenti e famiglie. L’evento rappresenta un momento di sport e riflessione, ricordando la figura di Miguel e promuovendo valori di solidarietà e inclusione. La manifestazione conferma l’importanza di un appuntamento che unisce diverse generazioni attorno a un obiettivo comune.

Roma ha celebrato lo sport e la memoria con la 27ª edizione della Corsa di Miguel, che domenica 18 gennaio ha portato in strada quindicimila persone, tra atleti professionisti, amatori, studenti e famiglie. La gara podistica di 10 chilometri, come da tradizione, si è conclusa all’interno dello Stadio Olimpico, in una giornata nuvolosa ma favorevole dal punto di vista climatico. L’edizione 2026 è stata dedicata a Giorgio Lo Giudice, giornalista sportivo scomparso nel giugno scorso e tra gli ideatori della manifestazione. La corsa nasce per ricordare Miguel Benancio Sanchez, atleta e poeta argentino, tra le vittime della dittatura militare, e negli anni è diventata uno degli appuntamenti sportivi e civili più partecipati della Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

