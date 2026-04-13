Sul naviglio…primavera 2026 | l’autore e attore Michele Santeramo protagonista del programma di eventi dal 17 al 19 aprile
Dal 17 al 19 aprile si svolge il terzo fine settimana della rassegna “Sul Naviglio…primavera 2026”, curata da L. È previsto uno spettacolo teatrale incentrato sulla figura di Cyrano de Bergerac e un laboratorio di drammaturgia dedicato alle prime tecniche di scrittura di un monologo teatrale. Michele Santeramo, autore e attore, sarà protagonista degli eventi in programma. La manifestazione si svolge sul naviglio e comprende diverse attività culturali.
Uno spettacolo teatrale sulla figura di Cyrano de Bergerac e un laboratorio di drammaturgia dedicato alle prime tecniche di scrittura di un monologo teatrale costituiranno il programma del terzo weekend alla rassegna “Sul Naviglio.primavera 2026”, curata da L.O.F.T. con il contributo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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