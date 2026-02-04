Cirque du Soleil entusiasmo a Bergamo per Ovo | ancora una data alla ChorusLife Arena

A Bergamo, gli appassionati di spettacoli si preparano a vivere un’altra giornata di magia. Dopo il successo delle prime rappresentazioni, il Cirque du Soleil ha deciso di aggiungere un’ulteriore replica dello show Ovo, prevista per venerdì 10 aprile alle 16, alla ChorusLife Arena. I biglietti sono già in vendita e molti non vedono l’ora di assistere allo spettacolo, che sta già facendo parlare di sé tra il pubblico locale.

LO SPETTACOLO. Una sorpresa per Ovo del Cirque du Soleil: aggiunta una nuova replica venerdì 10 aprile alle 16.30 alla ChorusLife Arena. Gli spettacoli salgono così a otto, in programma dal 9 al 12 aprile. Bergamo accoglie con entusiasmo Ovo, il celebre spettacolo del Cirque du Soleil, e risponde con una richiesta così forte da portare all'annuncio di una nuova replica. Lo show andrà in scena anche venerdì 10 aprile alle ore 16.30, portando a otto il numero complessivo di spettacoli in programma alla ChorusLife Arena. Dal 9 al 12 aprile, la città ospiterà così una vera e propria residency di Ovo, confermando il forte legame tra il pubblico bergamasco e il mondo immaginifico del Cirque du Soleil.

