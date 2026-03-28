Cirque du Soleil | nuova replica per lo spettacolo Ovo alla ChorusLife Arena

Un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil intitolato “Ovo” sarà rappresentato a Bergamo, con una replica aggiunta per il 11 aprile 2026 alle ore 12:30. La replica si svolgerà alla Choruslife Arena, in seguito alla richiesta di biglietti superiore alla disponibilità iniziale. La data è stata comunicata ufficialmente e si aggiunge agli appuntamenti già programmati.

A grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena. Il pubblico italiano continua a dimostrare un entusiasmo travolgente per OVO e per Cirque du Soleil, il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà sul palco uno show tutto nuovo mostrando la vita colorata, frenetica e sorprendente di una comunità di insetti. OVO farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 aprile 2026 e alla ChorusLife Arena di Bergamo dal 9 al 12 aprile 2026. I biglietti per tutte le repliche sono disponibili su livenation.it e www.cirquedusoleil.comOVO. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di OVO presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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