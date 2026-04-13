Successo meritatissimo davanti agli uomini che hanno fatto la storia del rugby reggiano I Diavoli sbriciolano i Lyons e tornano in testa alla classifica

Nel match tra Valorugby Emilia e Rugby Lyons, i Diavoli hanno ottenuto una vittoria schiacciante con il punteggio di 52-7, conquistando così la prima posizione in classifica. La partita si è svolta con varie sostituzioni nel corso del secondo tempo, e tra i marcatori figura anche un tentativo trasformato. La formazione di casa ha dominato l’incontro, dimostrando un livello superiore rispetto agli avversari.

Valorugby Emilia 52 Rugby Lyons 7 VALORUGBY: Lazzarin (60’Brisighella); Resino, Cuminetti, Schiabel (cap) (64’De Villiers), Colombo; Bianco, Cuoghi (64’Bacchi); Portillo (46’Esposito), Mussini, Perez Caffe; Du Preez (54’Nasove), Dell’Acqua; Rossi (46’Rimpelli), Silva (25’Taddei), Diaz (46’Brugnara). All. Violi LYONS: Via (62’Matenga) (75’Maggiore); Gaetano, Rodina, Conti, Solari; Russo (48’Camero), Colombo (62’Isola); Moretto (cap), Perazzoli, Cisse (70’Bance); Cemicetti (62’Bottacci), Cutler; Salerno (35’Horgan), Maggiore (62’Borghi), Acosta. All.Paoletti Arbitro: Meschini (Milano). Marcatori: 6’ meta Perez Caffe tr Bianco, 14’ meta Colombo, 20’ meta Cutler tr Russo, 27’ meta Resino tr Bianco; 42’ meta Colombo tr Bianco, 62’ meta Resino tr Bianco, 71’ meta De Villiers, 77’ meta Bianco tr Bianco, 79’ meta Colombo tr Brisighella.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Successo meritatissimo davanti agli uomini che hanno fatto la storia del rugby reggiano. I Diavoli sbriciolano i Lyons e tornano in testa alla classifica Tornano di tendenza le Adidas Superstar, le sneaker che hanno fatto la storiaNata sul parquet del basket e diventata simbolo dello streetwear, la Adidas Superstar torna oggi con un nuovo appeal modaiolo Nonostante l’era d’oro... Incontro: Petrarca Rugby vs Rugby Lyons Piacenza 1963Siamo quasi alle battute finali del Campionato di Rugby Serie A Elite: allo Stadio Memo Geremia si gioca la penultima partita casalinga della regular...