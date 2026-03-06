Le Adidas Superstar tornano di tendenza e conquistano di nuovo gli appassionati di calzature. Nonostante la fine dell’epoca d’oro dello streetwear, queste sneaker continuano a essere presenti nelle scelte di molti, mantenendo una posizione stabile nel panorama delle calzature di uso quotidiano. La loro storia si intreccia con diverse generazioni, mantenendo un ruolo rilevante anche oggi.

Nata sul parquet del basket e diventata simbolo dello streetwear, la Adidas Superstar torna oggi con un nuovo appeal modaiolo Nonostante l'era d'oro dello streetwear sia finita, le sneaker non hanno mai davvero lasciato il guardaroba quotidiano. Anzi, negli ultimi anni hanno continuato a occupare un posto stabile nelle collezioni, anche quelle firmate dalle maison più sofisticate. E se questo vale per i marchi di lusso, a maggior ragione vale per chi delle sneaker ha costruito la propria identità. In un panorama in cui i modelli iconici del passato tornano ciclicamente accanto a proposte sempre più fashion, Adidas sceglie di riportare al centro della scena una delle sue scarpe più celebri: le Adidas Superstar.

© Amica.it - Tornano di tendenza le Adidas Superstar, le sneaker che hanno fatto la storia

Le adidas Adistar XLG 2.0 sono l’ennesima prova che le sneaker massimaliste non passeranno mai di modaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Dimentica le sneaker che già conosci. Il modello bold di Adidas ha scalato le classifiche. È il più venduto e costa 30 euroC’è un momento preciso in cui una scarpa smette di essere un semplice accessorio e diventa un’ossessione collettiva.

