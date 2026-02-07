Usa-Iran Teheran non cede su programma nucleare | Pronti a tutti gli scenari
Dopo il primo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti, Teheran ribadisce di non cedere sul suo programma nucleare. I rappresentanti iraniani affermano di essere pronti a tutti gli scenari, lasciando aperte diverse possibilità. Nessun passo avanti concreto, mentre le tensioni tra le due parti rimangono alte.
(Adnkronos) – “Siamo pronti a tutti gli scenari”. Il primo round dei negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman va in archivio. L’inizio del dialogo tra Teheran e Washington è un segnale positivo, ma la prudenza domina e l’ottimismo non decolla. Da un lato il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi. Dall’altro, Steve Witkoff e Jared Kushner, emissari del presidente Donald Trump, che chiude la giornata varando dazi del 25% contro i Paesi che acquistano beni e servizi dall’Iran. Fonti di Teheran informate sui colloqui, commentando con l’Adnkronos l’esito dell’incontro durato otto ore, non si sbilanciano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
