Dopo il primo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti, Teheran ribadisce di non cedere sul suo programma nucleare. I rappresentanti iraniani affermano di essere pronti a tutti gli scenari, lasciando aperte diverse possibilità. Nessun passo avanti concreto, mentre le tensioni tra le due parti rimangono alte.

(Adnkronos) – “Siamo pronti a tutti gli scenari”. Il primo round dei negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman va in archivio. L’inizio del dialogo tra Teheran e Washington è un segnale positivo, ma la prudenza domina e l’ottimismo non decolla. Da un lato il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi. Dall’altro, Steve Witkoff e Jared Kushner, emissari del presidente Donald Trump, che chiude la giornata varando dazi del 25% contro i Paesi che acquistano beni e servizi dall’Iran. Fonti di Teheran informate sui colloqui, commentando con l’Adnkronos l’esito dell’incontro durato otto ore, non si sbilanciano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa-Iran, Teheran non cede su programma nucleare: “Pronti a tutti gli scenari”

Approfondimenti su Usa Iran

L’Iran apre ufficialmente alla possibilità di negoziare con gli Stati Uniti.

Un’incursione sospetta ha fatto scomparire la portaerei Abraham Lincoln dai radar nel Golfo, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

