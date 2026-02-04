Spacciava stupefacenti in una casa di Ortona arrestato giovane pescarese

I carabinieri di Ortona hanno arrestato un giovane di Pescara che spacciava droga in una casa del paese. Durante l’operazione, i militari hanno trovato e sequestrato stupefacenti, portando l’uomo in carcere su disposizione del giudice. L’indagine, coordinata dalla Procura di Chieti, continua per fare luce su altri possibili coinvolgimenti.

I carabinieri nel Nor della Compagnia di Ortona, in seguito ad attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del tribunale di Chieti, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un giovane di 25 anni residente a Pescara ma di fatto domiciliato a Ortona, in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, come si legge su ChietiToday. L’attività d’investigativa avrebbe consentito di fornire all’autorità giudiziaria gravi indizi di colpevolezza a carico del 25enne e in particolare di come avrebbe adibito a centro di spaccio il proprio domicilio, dove a seguito di servizi di osservazione da parte dei carabinieri sono stati documentati plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, consumati nell’arco di un considerevole lasso temporale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Ortona Pescara

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ortona Pescara

Argomenti discussi: Spaccio vicino ai boschi di Castell’Arquato: uno bloccato nei campi, l’altro mentre cerca di prendere l’aereo; Venite, c'è una lite: rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga; Lecce, in 13 a giudizio abbreviato per spaccio di droga. Un forno era la base operativa del gruppo; Usava casa come una centrale di spaccio di droga: 21enne arrestato.

Smantellata una rete di spaccio che operava nel Catanzarese durante il lockdown: 7 indagatiAccertati oltre 250 episodi tra il 2020 e il 2021 nel Reventino e anche fuori regione. Avrebbero utilizzato un linguaggio criptico e una modalità itinerante ... corrieredellacalabria.it

Scoperta una casa dello spaccio, due arrestiBlitz dei carabinieri a San Concordio: in carcere i due che vendevano hashish e cocaina. I militari avevano monitorato il giro quotidiano di clienti ... lanazione.it

L’operazione della Polizia per contrastare lo spaccio di stupefacenti in città - facebook.com facebook