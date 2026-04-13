Studente morto in gita | ipotesi malore mentre era in bicicletta disposta l’autopsia
Le indagini sulla morte di uno studente durante una gita scolastica a Firenze si focalizzano sull'ipotesi di un malore improvviso mentre si trovava in bicicletta. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La visita medica precedente e eventuali condizioni di salute dell'adolescente sono al centro degli accertamenti in corso. La famiglia dello studente è stata informata delle procedure in atto.
Si concentrano sull’ipotesi di un malore improvviso le indagini sulla morte dello studente di un istituto del Catanese, deceduto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo si trovava nel capoluogo toscano insieme ai compagni di classe per il viaggio di fine anno quando si è accasciato mentre era in bicicletta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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