Studente morto in gita | ipotesi malore mentre era in bicicletta disposta l’autopsia

Le indagini sulla morte di uno studente durante una gita scolastica a Firenze si focalizzano sull'ipotesi di un malore improvviso mentre si trovava in bicicletta. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La visita medica precedente e eventuali condizioni di salute dell'adolescente sono al centro degli accertamenti in corso. La famiglia dello studente è stata informata delle procedure in atto.