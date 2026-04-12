Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni proveniente da Adrano, in provincia di Catania, è deceduto a seguito di un malore mentre si trovava in bicicletta elettrica. L’incidente ha interrotto improvvisamente un momento di svago e scoperta, lasciando sgomenti i compagni e gli insegnanti presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’accaduto.

Doveva essere un momento di scoperta e crescita. Invece la gita scolastica a Firenze è stato l’ultimo capitolo della vita di Gerlando Falzone, uno studente 17enne di Adrano in provincia di Catania, morto a causa di un malore mentre stava facendo un giro su una bicicletta elettrica. Il ragazzo era uno studente dell’ Istituto Pietro Branchina ed era insieme ai suoi compagni di classe a visitare il capoluogo toscano. La gita del quinto anno, l’ultima prima di lasciare per sempre i banchi di scuola, si è conclusa in modo silente, sotto gli occhi di tutti: il ragazzo stava facendo un giro tranquillo su una bicicletta, poi all’improvviso ha perso conoscenza, si è accasciato al suolo e non si è più ripreso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un 17enne muore mentre è in gita scolastica a Firenze: ipotesi malore. Era in bicicletta

Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore.

Firenze, studente si sente male in gita scolastica e muore: chi era il 17enne Gerlando FalzoneUno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze dopo aver accusato un malore mentre si trovava in sella a una bicicletta...