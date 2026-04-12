Gerardo Falzone di 17 anni muore in gita scolastica mentre era su una bici elettrica | disposta l’autopsia

Un ragazzo di 17 anni è deceduto durante una gita scolastica mentre era a bordo di una bici elettrica. L'incidente è avvenuto in una località non specificata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori riguardo alle circostanze dell’incidente.

Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica in Toscana, a Firenze. Il ragazzo – che si chiamava Gerlando Falzone – avrebbe accusato un malore mentre era in sella a una bici elettrica con i suoi compagni di classe. È stata disposta l’autopsia sul suo cadavere: il giovane era originario di Adrano, Catania. Giovane studente muore in gita scolastica La ricostruzione: com'è morto il 17enne sulla bici elettrica Chi era Gerlando Falzone Giovane studente muore in gita scolastica È sotto shock il paese di Adrano, trentamila abitanti in provincia di Catania, per la morte di un suo giovane abitante. Si chiamava Gerlando Falzone il 17enne che, mentre si trovava in gita scolastica a Firenze, è defunto a causa di un malore mentre stava guidando una bici elettrica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gerardo Falzone, di 17 anni, muore in gita scolastica mentre era su una bici elettrica: disposta l’autopsia Firenze, muore in gita a 17 anni: malore fatale mentre era in bici, chi era Gerlando FalzoneIl malore improvviso durante la gita scolastica Doveva essere un viaggio tra amici, un ricordo da portare per tutta la vita. Leggi anche: Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore