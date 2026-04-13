Studente di 16 anni travolto da un camion mentre va a scuola | gravissimo

Questa mattina alle prime luci dell’alba, intorno alle 6,30, un incidente si è verificato in via Correggio, nel comune di Reno Centese. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un camion mentre si recava a scuola. Le sue condizioni sono risultate gravissime e sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Reno Centese (Ferrara), 13 aprile 2026 – Grave incidente stamattina, intorno alle 6,30 in via Correggio. Uno studente di 16 anni di Finale Emilia è stato travolto da un autoarticolato mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell'autobus. Luca Spada accusato di 6 omicidi. I pm: “Ha ucciso iniettando bolle d’aria a pazienti la cui morte non è altrimenti spiegabile” Il giovane, colpito dalla parte anteriore del mezzo diretto a Casumaro, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cona in condizioni critiche. Sul posto i Carabinieri di Cento per i rilievi; il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro. Il conducente è un 60enne residente nel Bolognese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studente di 16 anni travolto da un camion mentre va a scuola: gravissimo Travolto da un’auto mentre va a scuola: ferito un ragazzo di 17 anniUn ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che lo avrebbe... Leggi anche: Travolto sulle strisce mentre va a catechismo. Dodicenne gravissimo