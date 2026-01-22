Travolto da un’auto mentre va a scuola | ferito un ragazzo di 17 anni
Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarezzo, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto mentre si recava a scuola, e il ragazzo è stato ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.
Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a scuola, a Sarezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 di questa mattina (giovedì 22 gennaio) in via Matteotti, a Gardone Val Trompia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese: 14enne sfonda parabrezza, è gravissimoUn ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuola bus a San Sebastiano da Po, nel Torinese.
Ieri in Campania: scontro in moto mentre va a scuola, muore un ragazzo di 16 anniEcco le principali notizie della giornata in Campania, lunedì 15 dicembre 2025.
Argomenti discussi: Incidente a Tor Vergata, ciclista travolto da un'auto: è grave; Pensionato travolto da un’auto. Era già stato investito 20 anni fa; Ciclista travolto da un'auto nel buio: interviene l'elisoccorso; Tragedia nel Foggiano: investito e ucciso da un'auto durante una pedalata tra amici.
Incidente nella notte: travolto da un'auto a pochi metri da casa. MortoUn tragico incidente stradale è costato la vita a Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte lungo la strada provinciale 362 che collega Cutrofiano a Supersano. Il dramma ... quotidianodipuglia.it
Travolto da un’auto sulla SP362, muore 40enneUn uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la SP362, nel tratto tra Cutrofiano e Supersano. trnews.it
Paura per un ventenne travolto da un'auto - facebook.com facebook
Muore travolto da un’auto, strazio per la tragica fine di Maurizio, noto agente di commercio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.