Travolto da un’auto mentre va a scuola | ferito un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarezzo, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto mentre si recava a scuola, e il ragazzo è stato ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.