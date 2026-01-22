Travolto da un’auto mentre va a scuola | ferito un ragazzo di 17 anni

Da bresciatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarezzo, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto mentre si recava a scuola, e il ragazzo è stato ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a scuola, a Sarezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 di questa mattina (giovedì 22 gennaio) in via Matteotti, a  Gardone Val Trompia.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese: 14enne sfonda parabrezza, è gravissimoUn ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuola bus a San Sebastiano da Po, nel Torinese.

Ieri in Campania: scontro in moto mentre va a scuola, muore un ragazzo di 16 anniEcco le principali notizie della giornata in Campania, lunedì 15 dicembre 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Incidente a Tor Vergata, ciclista travolto da un'auto: è grave; Pensionato travolto da un’auto. Era già stato investito 20 anni fa; Ciclista travolto da un'auto nel buio: interviene l'elisoccorso; Tragedia nel Foggiano: investito e ucciso da un'auto durante una pedalata tra amici.

travolto da un autoIncidente nella notte: travolto da un'auto a pochi metri da casa. MortoUn tragico incidente stradale è costato la vita a Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte lungo la strada provinciale 362 che collega Cutrofiano a Supersano. Il dramma ... quotidianodipuglia.it

travolto da un autoTravolto da un’auto sulla SP362, muore 40enneUn uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la SP362, nel tratto tra Cutrofiano e Supersano. trnews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.