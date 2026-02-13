Travolto sulle strisce mentre va a catechismo Dodicenne gravissimo

Giovanni Rossi, 12 anni, è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali per andare a catechismo a Bergamo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Verdi, quando un’auto ha colpito il ragazzino in modo violento, facendolo cadere a terra. La vettura, una Fiat Punto condotta da un uomo di 45 anni, ha travolto Giovanni senza riuscire a frenare in tempo. Il bambino è stato immediatamente soccorso dai passanti e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova in condizioni critiche. Secondo le prime ricostru

Stava andando a catechismo, quando un’auto lo ha investito in pieno. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha riportato un trauma cranico. L’ incidente è avvenuto in via don Luigi Locatelli pochi minuti prima delle 17, nel comune di Caprino Bergamasco. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Dalle prime informazioni il ragazzino sarebbe stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

