travolto sulle strisce mentre va a catechismo dodicenne gravissimo

Stava andando a catechismo, quando un’auto lo ha investito in pieno. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha riportato un trauma cranico. L’ incidente è avvenuto in via don Luigi Locatelli pochi minuti prima delle 17, nel comune di Caprino Bergamasco. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Dalle prime informazioni il ragazzino sarebbe stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

