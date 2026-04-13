Stretto di Hormuz ' traffico marittimo si è nuovamente bloccato'

Lo Stretto di Hormuz ha di nuovo visto il suo traffico marittimo interrotto, dopo che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di un blocco navale. Questa decisione segue il fallimento dei colloqui con i rappresentanti iraniani, portando a un'interruzione delle rotte commerciali che attraversano quella zona strategica. La sospensione riguarda tutte le imbarcazioni che transitano nello stretto, un passaggio fondamentale per il commercio internazionale di petrolio e altre merci.

"Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si è nuovamente bloccato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'avvio di un blocco navale a seguito del fallimento dei negoziati con i funzionari iraniani ". Lo scrive il Lloyd's List, quotidiano specializzato nelle notizie relative alla navigazione. "Prima dell'annuncio del blocco - si legge in un articolo - il traffico marittimo attraverso lo stretto era continuato, seppur a livelli ridotti, anche domenica. Sabato si era registrato un leggero aumento del transito di petroliere, in quanto le compagnie di navigazione si preparavano a mettere a rischio il provvisorio accordo di cessate il fuoco per far uscire alcune navi dal Golfo Persico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stretto di Hormuz, 'traffico marittimo si è nuovamente bloccato' La guerra blocca lo Stretto di Hormuz, traffico marittimo giù del 90%traffico marittimo fermo, attacchi alle petroliere e prezzi di noli e assicurazioni alle stelle. Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde... Strait of Hormuz Crisis: UAE Intercepts Missiles as Russia & China Links Grow #Iran #UAE