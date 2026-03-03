Trump ha annunciato che schiererà forze per scortare le petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Macron ha confermato che si sta formando una coalizione per garantire la sicurezza del traffico marittimo in quella zona. I recenti aumenti dei prezzi di gas e petrolio, provocati dall’escalation in Medio Oriente, stanno già creando tensioni tra le amministrazioni di Europa e Stati Uniti.

I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde dell’Atlantico. Donald Trump, che sabato aveva detto di non essere “preoccupato” per l’impatto sulle quotazione energetiche, ha annunciato che “se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di Hormuz”. In un post su Truth il presidente americano ha ordinato, “con effetto immediato”, “allo United States Development Finance Corporation di fornire, a un prezzo molto ragionevole, un’assicurazione contro i rischi politici e garanzie per la sicurezza finanziaria di tutto il commercio marittimo, in particolare energetico, che attraversa il Golfo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”

