Stretto di Hormuz Pechino avverte | Garantire la libera navigazione è interesse globale

Pechino ha espresso la sua posizione sulla sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz, affermando che garantire la libertà di navigazione rappresenta un interesse di portata mondiale. La dichiarazione si rivolge alla comunità internazionale, sottolineando l'importanza di mantenere aperte le rotte commerciali in quella zona strategica. Nessuna spiegazione o motivazione aggiuntiva è stata fornita, e il messaggio si concentra sulla necessità di preservare la libertà di passaggio senza ostacoli.

Pechino interviene con fermezza sul tema della sicurezza marittima internazionale e lancia un messaggio chiaro alla comunità globale: la navigazione nello Stretto di Hormuz non deve subire ostacoli. La presa di posizione arriva all’indomani delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva ventilato l’ipotesi di un blocco della strategica via d’acqua. Attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, la Cina ha sottolineato il valore cruciale dello Stretto di Hormuz, definendolo una delle principali arterie del commercio mondiale, in particolare per il trasporto di energia. “Garantire sicurezza,...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Stretto di Hormuz, Pechino avverte: “Garantire la libera navigazione è interesse globale” Anche l’Italia a difesa dello Stretto di Hormuz: triplice alleanza tra Meloni, Starmer e Merz per garantire la libera navigazioneGran Bretagna, Germania e Italia unite per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz: questa la nuova alleanza confermata da Downing... Pechino, la navigazione nello Stretto di Hormuz non subisca ostacoliLa Cina ha chiesto che la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz non subisca ostacoli, all'indomani della minaccia del presidente degli Stati...