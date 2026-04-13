Stretto di Hormuz la minaccia di Trump | Le navi iraniane che violano blocco saranno eliminate

Nello Stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le navi iraniane che tenteranno di violare il blocco navale saranno eliminate. La minaccia è stata pronunciata nel pomeriggio del 13 aprile, quando è entrato in vigore il blocco imposto dagli Stati Uniti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali azioni concrete previste, ma la dichiarazione ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Donald Trump è tornato a minacciare di affondare le navi iraniane che tentano di violare il blocco navale nello Stretto di Hormuz, imposto dagli Stati Uniti a partire dalle 16 del 13 aprile. «La Marina iraniana giace sul fondo del mare, completamente annientata: 158 navi. Non abbiamo colpito il loro piccolo numero di quelle che chiamano “navi d’attacco veloci”, perché non le consideravamo una grande minaccia», ha scritto il presidente americano su Truth. «Attenzione: se una qualsiasi di queste navi si avvicina al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, usando lo stesso sistema di sterminio che usiamo contro i narcotrafficanti sulle imbarcazioni in mare.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stretto di Hormuz, la minaccia di Trump: «Le navi iraniane che violano blocco saranno eliminate» Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. Scatta il blocco navae su Hormuz, Trump: «Distruggeremo le navi iraniane come quelle dei narcos». L’Iran: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia... Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia