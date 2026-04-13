Stretto di Hormuz cos' è e perché anche Trump ha imposto il blocco navale | come funziona tutte le criticità

Lo Stretto di Hormuz è uno stretto strategico tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, che rappresenta un passaggio cruciale per il trasporto di petrolio e gas naturale. Recentemente, il governo di un ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato il blocco navale in questa area, suscitando tensioni tra le nazioni coinvolte. La decisione ha sollevato molte questioni sulla sicurezza delle rotte marittime e sulle implicazioni legali di tale misura.

Il blocco navale imposto da Trump nello Stretto di Hormuz è entrato in vigore. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan tra Usa e Iran, la Casa Bianca ha deciso di adottare una nuova strategia per mettere pressione al regime iraniano. L’idea è quella di fermare anche le navi iraniane, chiudendo del tutto il passaggio. Blocco di Hormuz, le minacce di Trump su Truth Stretto di Hormuz, cos’è il blocco navale Blocco dello Stretto di Hormuz, le incognite Hormuz, la posizione dell’Onu sul blocco Blocco di Hormuz, le minacce di Trump su Truth Su Truth, Donald Trump ha ribadito che il passaggio dallo Stretto di Hormuz verrà impedito anche alle navi iraniane e a quelle che, pagando, ricevono un’autorizzazione per passare.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stretto di Hormuz, cos'è e perché anche Trump ha imposto il blocco navale: come funziona, tutte le criticità Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funzionaDonald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma... Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.