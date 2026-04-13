Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato domenica 12 aprile il blocco dello stretto di Hormuz da parte della marina militare del paese. Da allora, numerose navi commerciali sono rimaste ferme in attesa di sviluppi. La decisione ha attirato l’attenzione internazionale, con ripercussioni sul traffico marittimo nella regione e possibili effetti sui mercati energetici. L’Italia si trova a seguire con attenzione gli eventi e le eventuali conseguenze.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica 12 aprile il blocco dello stretto di Hormuz da parte della marina militare statunitense. Secondo le prime notizie che arrivano dal Medio Oriente, nella mattinata del 13 aprile il traffico navale nello stretto era azzerato, con due navi costrette a invertire la rotta durante la traversata. La decisione è arrivata dopo il fallimento, sabato 11 aprile, dei colloqui di pace tra Iran e Usa in Pakistan. Trump ha accusato Teheran di non voler rinunciare ai propri piani nucleari e ha giustificato con questa posizione il blocco dello stretto. I mercati energetici potrebbero subire un ulteriore sobbalzo nei prossimi giorni, con conseguenze sui prezzi anche in Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stretto di Hormuz bloccato da Trump, navi ferme: le conseguenze per l’Italia

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