Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell' energia stop alle assicurazioni

Lo stretto di Hormuz è attualmente bloccato con diverse navi ferme in attesa di passaggio, mentre le compagnie di assicurazione hanno sospeso le coperture per le imbarcazioni che transitano nella zona. La situazione ha generato preoccupazioni tra operatori e mercati energetici, considerando il potenziale impatto sulla distribuzione di petrolio e gas naturale. La tensione si mantiene alta mentre le navi restano ferme nel tratto strategico.

Lo Stretto di Hormuz fra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti risulta oggi di fatto chiuso: non c’è stata una dichiarazione formale di stop ai traffici ma la presenza di navi militari iraniane e messaggi di divieto trasmessi via radio hanno reso il passaggio impraticabile per la maggior parte del traffico commerciale. Le petroliere e le navi cargo stanno effettuando inversioni a U o attendono fuori dallo stretto. Ci sono stati diversi attacchi a navi in transito nel Golfo. Stretto di Hormuz bloccato di fatto Le compagnie assicurative specializzate nel rischio guerra hanno iniziato a cancellare le coperture per i transiti: l’aumento dei premi e, in diversi casi, l’impossibilità di assicurare le navi legate a interessi statunitensi o israeliani hanno reso economicamente e legalmente non sostenibile il passaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Stretto di Hormuz chiuso, 150 petroliere ferme e due colpite da attacchi. Maersk ferma il transito delle sue naviDopo l’annuncio da parte dell’Iran della chiusura dello Stretto di Hormuz perché “non sicuro” visti gli attacchi di Usa e Israele, domenica secondo...

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

