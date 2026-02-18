Eroi silenziosi alla Passerini Landi il cortometraggio per ricordare le vittime delle stragi del 1992

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, il salone monumentale della biblioteca Passerini-Landi ospiterà la proiezione del cortometraggio "Eroi silenziosi" a cura del Sovrintendente della Polizia di Stato Diego Giovine. L’incontro si inserisce nelle iniziative a latere della mostra "A testa alta", promossa dalla Camera dei Deputati e dedicata ai servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita contro la mafia. La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca Passerini-Landi fino a sabato 28 febbraio. "Eroi Silenziosi" è un cortometraggio commemorativo diretto dal poliziotto e autore Diego Giovine, incentrato sul sacrificio degli agenti di scorta caduti nelle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio del 1992.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

