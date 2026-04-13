StraCarducci 2026 la camminata di beneficienza della Fondazione Ado e il Liceo Carducci

Ferrara si prepara a ospitare la tradizionale camminata di beneficenza StraCarducci, organizzata dalla Fondazione Ado in collaborazione con la classe 4B del liceo Carducci, indirizzo Biologia e Ambiente. La manifestazione è stata riproposta in vista dell’arrivo dell’estate e coinvolge studenti e cittadini, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La corsa si svolgerà nel centro cittadino e si prevede la partecipazione di numerosi iscritti.

Ferrara, 13 aprile 2026 – I primi richiami all’estate hanno portato Ferrara e la Fondazione Ado a riproporre la camminata di beneficenza StraCarducci, in collaborazione con la classe 4B del liceo Carducci, indirizzo Biologia e Ambiente. L'appuntamento, consistente in una camminata non competitiva, sarà per domenica 19 aprile, con la partenza da piazza della Cattedrale dalle 10.15. "La StraCarducci è un progetto prezioso e di forte impatto sociale - ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti -, che conferma l'attenzione che il Liceo Carducci di Ferrara riserva alle attività nate sotto il segno della solidarietà....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - StraCarducci 2026, la camminata di beneficienza della Fondazione Ado e il Liceo Carducci Al MAKE 19 opere raccolte dalla fondazione Ado FurlanL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Dopo la tappa... "Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...