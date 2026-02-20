Al MAKE 19 opere raccolte dalla fondazione Ado Furlan

La fondazione Ado Furlan ha raccolto 19 opere per il progetto espositivo al MAKE, portando avanti un percorso iniziato a novembre all’Antico Fornador di Manzano. La mostra mette in mostra lavori di artisti locali e si propone di valorizzare l’arte contemporanea in Friuli Venezia Giulia. La presenza delle opere al MAKE rappresenta un passo importante per promuovere la creatività della regione. La mostra sarà visitabile fino alla fine del mese.

Dopo la tappa dello scorso novembre all'Antico Foledor di Manzano, il progetto espositivo dedicato all'Associazione culturale Venti d'Arte approda al MAKE, proseguendo il racconto di un'esperienza significativa per l'arte contemporanea in Friuli Venezia Giulia. Nata ufficialmente nel 2011, ma già attiva dal 2009, l'Associazione ha contribuito nel tempo a costruire un dialogo costante tra artisti, territorio e istituzioni, lasciando un segno riconoscibile nel panorama culturale regionale.