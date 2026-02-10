Fornitori pagati puntualmente e debito commerciale a posto | nessun obbligo di accantonamento per il Comune

Il Comune di Piacenza ha confermato di aver pagato i fornitori puntualmente, spesso anche prima delle scadenze previste. Il debito commerciale è sotto controllo e non ci sono obblighi di accantonamento per il 2026. I numeri dell’esercizio 2025 mostrano una gestione finanziaria stabile e senza sorprese, che permette all’amministrazione di mantenere una situazione economica solida.

L'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli: «Il Comune di Piacenza è un ente virtuoso, capace di onorare i propri impegni nei confronti del tessuto economico con puntualità e responsabilità» Fornitori pagati mediamente prima delle scadenze contrattuali, debito commerciale sotto controllo e nessun obbligo di accantonamento per il 2026: i dati dell’esercizio 2025 confermano la continuità di una gestione finanziaria solida e virtuosa da parte del Comune di Piacenza, che anche per il prossimo anno non è tenuto a stanziare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Lo rende noto Palazzo Mercanti in una nota ufficiale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Comune Disavanzo commerciale, debito, lavoro: il percorso contrastato dei dazi di Trump Piste chiuse: "Nessun debito con la società" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Piacenza Comune Fornitori pagati puntualmente e debito commerciale a posto: nessun obbligo di accantonamento per il ComuneL'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli: «Il Comune di Piacenza è un ente virtuoso, capace di onorare i propri impegni nei confronti del tessuto economico con puntualità e responsabilità» ... ilpiacenza.it ASA paga i fornitori con mesi di ritardo? Perini denuncia la situazione e parla di stress finanziarioIl consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini torna a puntare i riflettori su ASA, la società a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico in 32 Comuni delle province di ... livornopress.it IL LAVORO È UN DIRITTO, RISPETTARLO È UN DOVERE! Con piacere, anche quest’anno vi comunico che il Comune di Corbetta non ha debiti commerciali! I nostri fornitori vengono pagati in media in soli 13 giorni, un risultato che dimostra concretam - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.