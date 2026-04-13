Stile Disney e anima da FPS puro | Mouse PI For Hire è sorprendente

Da quando è stato annunciato, Mouse P.I. For Hire ha attirato l’attenzione di molti appassionati di videogiochi. Il titolo combina uno stile che ricorda le produzioni Disney con elementi di first-person shooter, generando curiosità sulla capacità di unire questi due mondi. La curiosità riguarda soprattutto se il prodotto finale riuscirà a mantenere le aspettative create dall’annuncio e a soddisfare le richieste di un pubblico più esigente.

Sin dal suo annuncio, l’attenzione che ha avuto Mouse P.I. For Hire è di quelle per cui la domanda principale è sapere se il risultato finale potrà o meno rispettare le (alte?) aspettative che indubbiamente hanno cominciato a covare nei nostri sogni ideali. Sulla carta il progetto è di quelli folli: un FPS purissimo, che strizza l’occhio alla frenesia e velocità degli ultimi Doom, andando ad incontrare uno stile estetico cartoonesco da progetto d’animazione Disney in stile Steamboat Willie. I ragazzi di Fumi Games hanno preso una libera ispirazione anche dall’incredibile successo di Cuphead, almeno nella certezza di avere un certo tipo di risposta nel presentare un gioco con un certo stile grafico.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stile Disney e anima da FPS puro: Mouse P.I. For Hire è sorprendente

MOUSE: P.I. for Hire slitta ancora: Annunciata la nuova data ufficiale dello sparatutto noirPlaySide e Fumi Games hanno annunciato ufficialmente un nuovo rinvio per MOUSE: P.

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