Vacanza disney finta con nano banana gemini blocca il mouse

Gli utenti hanno segnalato una falsa vacanza Disney creata con l’intelligenza artificiale, che ha causato confusione sui social. Nel frattempo, Gemini, il software di AI, ha bloccato il mouse di alcuni utenti senza preavviso, creando disagi durante le sessioni di navigazione. Questi episodi mostrano come le nuove tecnologie possano ancora sorprendere e disturbare gli utenti.

Nel panorama attuale della generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale emergono movimenti significativi tra gruppi di intrattenimento e fornitori tecnologici. elementi chiave riguardano un accordo tra Disney e OpenAI, seguito da misure restrittive di Google sui prompt disneyani impiegati in strumenti di IA come Gemini e Nano Banana. le decisioni segnano un cambiamento sostanziale nell'uso di materiali protetti da copyright e nell'accesso a contenuti branded da parte delle piattaforme di IA. disney e openai: accordo strategico per contenuti generativi. una intesa siglata a dicembre 2025 assegna a chatgpt e sora diritti esclusivi di generazione di contenuti relativi all'IP disney.

