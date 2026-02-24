MOUSE | PI for Hire slitta ancora | Annunciata la nuova data ufficiale dello sparatutto noir

Il rinvio di MOUSE: P.I. for Hire deriva da problemi di sviluppo che hanno ritardato la consegna del gioco. PlaySide e Fumi Games hanno comunicato una nuova data di uscita, dopo aver riscontrato difficoltà tecniche durante le fasi finali del progetto. La decisione ha coinvolto anche la revisione di alcune funzionalità per garantire un prodotto di qualità. La data aggiornata sarà comunicata a breve agli appassionati interessati.

PlaySide e Fumi Games hanno annunciato ufficialmente un nuovo rinvio per MOUSE: P.I. for Hire, l’originale sparatutto in prima persona ispirato ai cartoni animati noir degli anni ’30. Il titolo arriverà ora il 16 aprile 2026, con una distribuzione prevista su PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch 2 e PC, confermando il lancio su tutte le principali piattaforme moderne. Il rinvio è stato descritto come una decisione mirata a migliorare ulteriormente la qualità dell’esperienza finale, con il team ormai nelle fasi conclusive dello sviluppo. MOUSE – Gamerbrain.net Il rinvio serve a rifinire e ottimizzare il gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Infortunio Conceicao, non arrivano buone notizie dalla Continassa: slitta ancora il rientro del portoghese. La nuova dataL'infortunio di Conceicao continua a preoccupare la Juventus, con il portoghese che non ha ancora superato l’affaticamento muscolare.

Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PCTowerborne, il nuovo picchiaduro a scorrimento con elementi RPG sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, ha annunciato la data di uscita ufficiale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Alla scoperta del gameplay di Mouse: P.I. for Hire - IGN First; Mouse P.I. For Hire: il nuovo trailer svela un boss mai visto prima; Mouse: P.I. For Hire svela un nuovo boss: Robo-Betty; MOUSE: P.I. For Hire, nuovo video dedicato ad un’intensa boss fight.

MOUSE P.I. for Hire rinviato ancora: nuova data ufficiale per lo sparatutto noir in stile cartone animatoPlaySide e Fumi Games hanno annunciato il rinvio ufficiale di MOUSE: P.I. for Hire, lo sparatutto in prima persona ispirato ai cartoni animati noir. Il titolo sarà disponibile su PlayStation ... techgaming.it

Mouse: l'FPS che mescola DOOM e Cuphead è stato rinviatoA pochi giorni dall'uscita, lo sparatutto che ricorda Cuphead è stato rinviato e ha ora una nuova data di lancio. everyeye.it

Continua la cover story "IGN First" di febbraio dedicata a #MousePIforHire, lo sparatutto in stile cartoon sviluppato da Fumi Games. Questa volta facciamo la conoscenza dei vari personaggi. - facebook.com facebook

Continua la cover story "IGN First" di febbraio dedicata a #MousePIforHire, lo sparatutto in stile cartoon sviluppato da Fumi Games. Questa volta facciamo la conoscenza dei vari personaggi. x.com