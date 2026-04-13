Stefano Cavedagna ospite di Cantina QN | Il vino ha bisogno di essere difeso

Durante la manifestazione dedicata al vino, un europarlamentare di Fratelli d’Italia ha partecipato a un evento organizzato da Quotidiano Nazionale. In questa occasione, ha affermato che il vino necessita di tutela e difesa. L'intervento si è concentrato sull’importanza di preservare il settore vinicolo, senza entrare nel merito di altre questioni o motivazioni.

Anche l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna è ospite di Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale a Vinitaly, kermesse italiana del vino. “Una produzione fondamentale per l’Italia: abbiamo registrato un lieve calo della produttività in pianura e in collina, ma è importante difendere quei comparti. Laddove si coltivano le viti si salvano gli Appennini dai fenomeni franosi. Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco è un grande successo per tutti”. https:www.quotidiano.netvideovinitalycavedagna-il-vino-deve-essere-difeso-grbgsor0 E prosegue: “La bottiglia gigante che vediamo all’ingresso del Vinitaly rappresenta l’Italia: il vino è il cuore del nostro sentire nazionale, troppe volte si vedono intere filiere che finiscono per plagiare le nostre produzioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stefano Cavedagna ospite di Cantina QN: “Il vino ha bisogno di essere difeso” Leggi anche: Lollobrigida a Cantina Qn: “Vinitaly è diventato una conferenza internazionale del vino” Vinitaly, Stefano Bonaccini a Cantina QN: “L'enogastronomia un traino per il turismo esperienziale”"Il vino? Un tratto distintivo del Made in Italy, che vede l’Italia fra le sue eccellenze".