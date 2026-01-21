Viale Ceccarini il Comune ottiene più operai sul cantiere Sarà tutto concluso entro l' inizio dell' estate

Il Comune di Riccione ha rafforzato il team di operai sul cantiere di Viale Ceccarini, nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana. L’obiettivo è completare l’intervento entro l’inizio dell’estate, rispettando le tempistiche concordate con residenti e operatori. Questa fase della riqualificazione riguarda il tratto tra Viale Milano e Viale Dante, contribuendo alla valorizzazione del centro cittadino e alla sua futura fruibilità.

La Riccione che guarda al futuro continua a trasformarsi a partire dal suo luogo più iconico. Prosegue secondo le tempistiche condivise con gli operatori e i residenti il secondo stralcio della rigenerazione di viale Ceccarini, nel tratto compreso tra viale Milano e viale Dante, un intervento che.

