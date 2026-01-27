Sondrio zona del Policampus poco illuminata | Cresce la percezione di insicurezza nei cittadini

I cittadini che frequentano l’area del Policampus a Sondrio segnalano un aumento della sensazione di insicurezza, soprattutto di sera. La zona, infatti, è poco illuminata e questo preoccupa chi ci passa spesso. Il Partito Democratico ha depositato un’interrogazione, firmata da Michele Bernardi, chiedendo al sindaco Marco Scaramellini e alla Giunta di intervenire. La richiesta punta a risolvere le criticità dell’illuminazione pubblica, che ormai da tempo genera preoccupazione tra gli abitanti.

Il Partito Democratico chiede conto all'amministrazione Scaramellini di questa situazione attraverso un'interrogazione che verrà discussa venerdì in consiglio comunale Negli ultimi mesi numerosi cittadini hanno segnalato un crescente disagio legato alla percezione di insicurezza che si prova attraversando queste aree nelle ore serali. "Una nostra ricognizione - sottolineano Bernardi e i rappresentanti dem - ha confermato una situazione molto preoccupante: lampioni spenti, punti luce ammalorati, intere zone lasciate in penombra o addirittura buie. Parliamo di spazi utilizzati quotidianamente, soprattutto i parcheggi pubblici in prossimità della pescheria e del benzinaio, che restano frequentati a tutte le ore.

