Startup casertana ' inventa' la pizza senza glutine né lattosio ma dal sapore uguale a quello tradizionale

Una startup di Caserta ha presentato una pizza senza glutine e senza lattosio, pensata per soddisfare diverse esigenze alimentari. La presentazione è avvenuta ieri, 12 aprile, durante l’evento Vinitaly, organizzato presso il Padiglione Campania dalla Camera di Commercio locale. La novità riguarda un prodotto che mantiene il sapore di una pizza tradizionale, nonostante le restrizioni alimentari a cui è dedicato.

La pizza senza glutine e senza lattosio, pensata per unire le diverse esigenze a tavola, è stata presentata ieri (12 aprile) a Vinitaly nel corso delle attività promosse dalla Camera di Commercio di Caserta presso il Padiglione Campania.Il progetto, sviluppato da Futura Srl, si fonda su un’idea.🔗 Leggi su Casertanews.it Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti... Colombe, uova e pastiere senza glutine e lattosioA un certo punto del pranzo di Pasqua compare sempre lei: la colomba, e in un nanosecondo la ritroviamo già scartata. L’impasto per Pizza Senza Glutine non si lavora come quello tradizionale!