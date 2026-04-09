Libano Mattarella | Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastanti

Il presidente della Repubblica ha ricordato gli eventi in Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Libano, definendo il Paese come indipendente ma sotto una serie di bombardamenti devastanti. Ha espresso preoccupazione per le condizioni attuali e ha sottolineato la presenza di tensioni e violenze nella regione, evidenziando la delicatezza del momento e la necessità di attenzione internazionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico in cui si è parlato della crisi in atto.

“Non posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Un Paese indipendente con un nuovo presidente e un nuovo governo, che sta procedendo a una stabilizzazione crescente del Paese e anche con un progressivo disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti, come ieri è avvenuto “. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.”Vi sono nel mondo tensioni e problemi che richiedono un ruolo dell’Unione europea più attivo, più capace di diffondere pace e relazioni collaborative nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Mattarella: "Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastanti" Leggi anche: Mattarella: Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti Mattarella: “Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti. Nato interesse di Usa e Ue”Il rilancio delle alleanze per garantirsi la difesa, sia in ambito Nato che più strettamente europeo. Mattarella a Praga: Il Libano è un Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti Si parla di: Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti. Libano, Mattarella: Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastantiNon posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Un Paese indipendente con un nuovo presidente e un nuovo governo, che sta ... lapresse.it Mattarella: Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 'Non posso non citare quanto avviene in Libano, Paese indipendente, che sta procedendo a una ... notizie.tiscali.it