Il presidente italiano ha visitato la Repubblica Ceca e ha partecipato a una cerimonia di accoglienza nel castello di Praga. Nel frattempo, in Libano, si registrano intensi bombardamenti che causano danni e vittime. La situazione nel paese mediorientale resta molto tesa, con un aumento delle operazioni militari. Nessuna informazione ufficiale collega direttamente gli eventi di Praga ai recenti scontri nel Libano.

epa12878005 Italian President Sergio Mattarella (L) inspects the honor guard during a welcome ceremony at the Prague Castle, in Prague, Czech Republic, 09 April 2026. The Italian president is on a two-day official visit to strengthen bilateral relations with the Czech Republic. EPAMARTIN DIVISEK "Abbiamo parlato del Libano, un Paese indipendente con un nuovo governo che sta procedendo anche al disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti

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Libano, Mattarella: paese indipendente sotto tempesta di bombardamentiPraga, 9 apr. (askanews) – Il Libano, un paese indipendente con un nuovo governo che procede ad una stabilizzazione crescente e progressiva di riduzione e disarmo di Hezbollah oggi è sotto una tempes ... askanews.it

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Il Presidente Mattarella parteciperà il 6 maggio a Gemona del Friuli per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Seveso il prossimo 10 luglio per le commemorazioni dei 50 anni dal Disastro dell'Icmesa. - facebook.com facebook