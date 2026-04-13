Il leader dei laburisti ha dichiarato che il Regno Unito non supporta il blocco navale dello Stretto di Hormuz annunciato dal presidente americano. La posizione del governo britannico è stata chiarita in merito alla questione, che riguarda le azioni militari nella regione. La dichiarazione è arrivata in risposta alle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran sulla sicurezza marittima nello stretto. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito a eventuali posizioni o decisioni future.

"Il Regno Unito non sostiene il blocco navale dello Stretto di Hormuz annunciato dal presidente americano Donald Trump ". Lo ha dichiarato alla Bbc il premier britannico Keir Starmer. "Siamo stati chiari sul fatto che non ci saremmo lasciati trascinare in questa guerra", ha ribadito il primo ministro laburista. Londra ha infatti partecipato solo ad "azioni difensive" dall'inizio del conflitto scatenato da Usa e Israele contro l'Iran, suscitando le dure critiche da parte del presidente Trump. Starmer ha sottolineato che l'obiettivo da perseguire è la riapertura dello Stretto in quanto "unico modo per far scendere i prezzi dell'energia nel più breve tempo possibile".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Starmer, 'Gb non sostiene il blocco navale Usa allo Stretto di Hormuz'

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