Inter centrocampo totale | il piano per Stankovic e la tentazione dei due Koné

L’Inter sta lavorando al suo centrocampo del futuro, con Stankovic che guida il progetto. Il club ha in mente un piano chiaro e sta portando avanti le trattative, anche grazie all’accordo con Cristian Chivu, che continuerà sulla panchina nerazzurra almeno fino al 2028. Tra le possibili soluzioni, ci sono anche le tentazioni rappresentate dai due Koné, che potrebbero rafforzare la mediana dei neroazzurri nei prossimi mesi.

L' Inter sta disegnando il centrocampo del futuro sotto la guida di Cristian Chivu, il cui rinnovo fino al 2028 appare ormai una formalità dopo il via libera di Marotta. Il progetto tecnico nerazzurro per la stagione 20262027 punta a un mix di esperienza consolidata e fisicità esplosiva, con una strategia chiara sulle entrate e alcune cessioni eccellenti all'orizzonte. Il perno della nuova mediana sarà Nicolò Barella, considerato l'unico vero intoccabile del reparto. Accanto a lui, crescono le quotazioni di Zielinski e del giovane Luka Sucic, ormai pienamente integrato nei meccanismi della squadra.

