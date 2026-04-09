Aleks a centrocampo Filip in porta | l' Inter vuole riprendersi i fratelli Stankovic I retroscena

L'Inter sta lavorando per riportare in rosa i fratelli Stankovic. Aleks, attualmente a centrocampo, è destinato a tornare dall'affare di contro-riscatto con il Bruges, che detiene i suoi diritti. Nel frattempo, Filip, portiere del Venezia, potrebbe essere coinvolto in una trattativa per un possibile trasferimento. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

Questione di famiglia, di sangue, di amore per l'Inter. Nell'aria tra Appiano Gentile e San Siro dev'esserci davvero qualcosa che ti entra dentro e non esce più, e come testimonial per questa sorta di spot nerazzurro che potrebbe tranquillamente trasformarsi in slogan per un'ipotetica campagna abbonamenti l'attore principale diventa. la famiglia Stankovic. Prima i trionfi di papà Dejan, poi qualche convocazione in prima squadra per Filip, poi altre anche per Aleksandar senza mai esordire tra i grandi. E alla fine ancora Filip e Aleksandar, ma questa volta insieme, in prima squadra, seguendo precisamente il destino tracciato da Stankovic senior. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aleks a centrocampo, Filip in porta: l'Inter vuole riprendersi i fratelli Stankovic. I retroscena Leggi anche: Calciomercato Inter, Filip Stankovic potrebbe tornare in nerazzurro Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter.