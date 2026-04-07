Avellino PD in crisi | sedici rappresentanti chiedono svolta immediata sul candidato sindaco

A venti giorni dalle elezioni comunali, il Partito Democratico in provincia di Avellino si trova in fermento. Sedici membri del partito hanno firmato un documento chiedendo alla dirigenza di convocare con urgenza una riunione della direzione. La richiesta arriva in un momento in cui le liste elettorali sono pronte, ma la scelta del candidato sindaco sembra ancora in fase di definizione. La tensione tra i rappresentanti si fa sentire in vista del voto imminente.

Il Partito Democratico irpino è in fibrillazione. A venti giorni dalla presentazione delle liste elettorali e con il voto ormai alle porte, sedici rappresentanti del PD provinciale hanno sottoscritto un documento che suona come un ultimatum alla dirigenza: convocare «urgentemente» la direzione provinciale e sciogliere finalmente il nodo della candidatura a sindaco di Avellino. Il punto di partenza è una constatazione amara. La prima direzione provinciale aveva già indicato con chiarezza la strada: Campo largo, coinvolgimento immediato delle associazioni progressiste alleate alle ultime amministrative. Una immobilità che, a questo punto della corsa elettorale, rischia di trasformarsi in un danno irreversibile per la coalizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La svolta del Pd. Furfaro sceglie Biffoni: "Lui candidato sindaco ma unisca nuovo e radici"Alle 18 la decisione: rinvio dell’assemblea provinciale che doveva incassare le dimissioni del segretario dem Marco Biagioni e votare per il...

Dal Pd totale sostengo al candidato sindaco Costantini. Sul consiglio di Stato: "Certificato il caos ai seggi"Segreteria regionale e provinciale del Pd pronta a sostenere il candidato sindaco, il consigliere comunale Carlo Costantini.

Argomenti più discussi: Avellino, centrosinistra in crisi, Alaia (Pd): Il campo largo non è un albergo; Il Campo Largo arranca: il Pd cerca il sindaco tra veti e dissensi; Avellino, Rifondazione attacca le logiche del campo largo: Basta spartizioni nelle segreterie; Avellino, elezioni comunali 2024, voto di scambio: indagato ex assessore.

Avellino, centrosinistra in crisi, Alaia (PD): Il campo largo non è un albergoIl segretario del Pd: stanchi di chi vuol farci lezione di morale ... msn.com

Apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle domande di ammissione #Avellino - facebook.com facebook

Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com