Arezzo, 3 marzo 2026 – Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco. «Abbiamo contribuito in maniera decisiva a orientare la scelta su Ceccarelli, perché rappresenta un profilo di esperienza, con comprovata credibilità nella gestione della cosa pubblica. Era l’unica proposta realmente conosciuta e autorevole, capace di convincere non solo nell’area progressista, ma anche oltre i confini tradizionali del centrosinistra. E lo abbiamo fatto senza avanzare candidature di bandiera solo per ottenere maggiore visibilità, partecipando con serietà e senso di responsabilità, alla costruzione di un progetto condiviso, senza difendere posizioni di parte ma mettendo al centro l’interesse della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

