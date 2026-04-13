Nella mattinata del 13 aprile 2026, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha registrato un incremento rispetto alla chiusura della settimana precedente. La differenza tra i rendimenti dei Btp italiani e i Bund tedeschi si attesta a 81 punti base. Questa variazione avviene a pochi minuti dall’apertura dei mercati, in un contesto che segue il blocco dello stretto di Hormuz deciso dall’amministrazione statunitense.

Nei primi minuti dall’apertura dei mercati finanziari del 13 aprile 2026 l o spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha fatto segnare un aumento significativo rispetto alla chiusura della scorsa settimana. Il differenziale si è riportato sopra la soglia degli 80 punti base, assestandosi in mattinata attorno a 81, con rendimenti alti sia per i titoli di Roma sia per quelli di Berlino. La ragione di questa inversione di tendenza rispetto ai cali della scorsa settimana è l’instabilità della tregua tra Iran e Usa in Medio Oriente. I colloqui di pace sono collassati e Trump ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz, per impedire all’Iran di esportare verso i Paesi amici il proprio petrolio e continuare quindi a finanziare la guerra.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 81 dopo il blocco di Hormuz da parte di Trump, rendimenti in crescita

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Spread Btp-Bund a 83 punti e rendimenti a 3,81%, attesa per la decisione della BceI nuovi sviluppi in Medio Oriente hanno riportato instabilità sui mercati obbligazionari.