Spread Btp-Bund a 83 punti e rendimenti a 3,81% attesa per la decisione della Bce

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 83 punti base, con i rendimenti che salgono al 3,81 per cento. Dopo tre giorni di calo, i mercati obbligazionari mostrano segni di instabilità, in attesa della prossima decisione della Bce. Nuovi sviluppi in Medio Oriente hanno contribuito a questa tensione.

I nuovi sviluppi in Medio Oriente hanno riportato instabilità sui mercati obbligazionari. Dopo tre giorni consecutivi di calo, lo spread tra Btp e Bund è tornato a salire e ha raggiunto gli 83 punti base. I rendimenti dei Btp sono arrivati, nella mattinata del 19 marzo, a una media del 3,81%, due decimi in più rispetto a ieri. Nella giornata di oggi si riunirà inoltre il Consiglio direttivo della Banca centrale europea per decidere i tassi di interesse. Gli analisti prevedono che il costo del denaro rimarrà al 2%, ma che la Bce si dirà pronta ad aumentare i tassi nel caso in cui la guerra in Iran avesse effetti diretti sull’inflazione. Spread Btp Bund a 83 punti: cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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