Spider-Man | No Way Home tutta la verità sul perché è bandito in Cina

Come ricorderete, Marvel e Sony non avevano potuto contare sugli incassi del mercato cinese per l'ultimo film con Tom Holland perché il paese non aveva acconsentito alla sua distribuzione Spider-Man: No Way Home è stato un incredibile successo per i Marvel Studios e la Sony, con un incasso di 1.9 miliardi di dollari in tutto il mondo, ma avrebbe facilmente superato il traguardo dei 2 miliardi se solo fosse stato distribuito in Cina, cosa che non è avvenuta. "Nella mia testa, è un film da oltre 2 miliardi di dollari perché so quanto avremmo incassato in Cina. Ci hanno detto: 'Basta eliminare la Statua della Libertà', questa era stata la loro richiesta", ha spiegato ai microfoni di Matt Belloni, l'amministratore delegato della Sony Pictures Tom Rothman. Quando Belloni gli ha fatto notare che probabilmente la Statua della Libertà non apparirà in Spider-Man: Brand New Day, Rothman ha risposto: "In realtà, per coincidenza, è vero". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

