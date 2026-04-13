La nuova produzione di Teatroimpulso dal 17 al 19 aprile con la regia di Mario Guarneri. Con: Irene Alì, Sonia Andronaco, Claudia Cascio, Medea Castro, Santi Castrovinci, Gaetano Centamore, Valerio Rinaudo e Claudia Tomasi. Venerdì e sabato ore 20:30 e domenica ore 19:00. Ingresso € 15,00.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Ravenna l’arte che cura. Inaugura oggi ’Vorrei Incontr’Arti’Verrà inaugurata oggi alle 10 la mostra di Arteterapia ’Vorrei Incontr’Arti’ allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Giorgio...

Leggi anche: Walter Bonatti: lo spettacolo che unisce arte e territorio

Spettacolo: Carillon L'arte che non cura