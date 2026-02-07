A Ravenna l’arte che cura Inaugura oggi ’Vorrei Incontr’Arti’

Questa mattina a Ravenna apre ufficialmente la mostra di Arteterapia ‘Vorrei Incontr’Arti’. L’evento si tiene allo spazio espositivo Pallavicini 22 in viale Giorgio Pallavicini e resterà aperto al pubblico. La mostra si concentra sull’arte come strumento di cura e benessere, portando in mostra le opere di vari artisti coinvolti in progetti terapeutici.

Verrà inaugurata oggi alle 10 la mostra di Arteterapia ' Vorrei Incontr'Arti ' allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22. L'esposizione sarà visitabile oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; e domenica dalle 10 alle 12. Saranno esposte le opere realizzate dai pazienti che hanno partecipato ai corsi di Arteterapia. E saranno distribuite copie del catalogo ai soci delle associazioni A.l.i.ce - lotta all'ictus cerebrale, Alzheimer Ravenna, Ravenna Parkinson, e ai pazienti e caregiver che ne facciano richiesta. " Vorrei Incontr'Arti - ha spiegato Daniela Toschi, presidente di A.

Vorrei Incontr'Arti: a Ravenna l'arte che cura Una mostra di Arteterapia per raccontare la disabilitàSabato 7 febbraio 2026 alle ore 10 verrà inaugurata la mostra di Arteterapia Vorrei Incontr'Arti presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna. L'e ...

