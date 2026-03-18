Referendum Conte | Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati

In un intervento pubblico, un esponente ha accusato il governo di invocare il voto di scambio per proteggersi da inchieste giudiziarie. Ha inoltre ricordato che a dicembre il governo ha aumentato le accise, e dopo venti giorni non ha ancora adottato misure contro il caro carburanti. La critica si concentra sulle decisioni dell’esecutivo e sui tempi di intervento relativi alle questioni energetiche.

“Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e dopo venti giorni con questi sbalzi non è ancora intervenuto contro il caro carburanti. Sono concentrati per una campagna elettorale referendaria dove invocano esplicitamente il voto clientelare, il voto di cambio. Votiamo no al referendum contro la casta dei politici che vuole mettersi al riparo dalle inchieste dei magistrati”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, a margine del suo intervento a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’Università Federico II di Napoli. Referendum, Conte: "Riforma voluta anche da opposizione? Certo, ma non questa porcheria" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Conte: "Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati" Articoli correlati Leggi anche: Referendum: Conte, 'cittadini attendono, di corsa solo per difendere casta da inchieste' Leggi anche: Conte: governo salva politici da inchieste, non italiani dal caro vita Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Tutto quello che riguarda Referendum Conte Governo invoca voto di... Discussioni sull' argomento Referendum, Mieli: Voto sì per coerenza, non ho rispetto per chi vergognosamente si rimangia le parole; Referendum, Conte choc su un calcio in faccia da sferrare al governo. Delmastro lo demolisce: lui, un esperto di pedate dagli elettori. Referendum, Conte: Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati(LaPresse) Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e dopo venti giorni con questi sbalzi non è ancora intervenuto contro il ... stream24.ilsole24ore.com Conte: Governo non fa nulla contro caro carburante, ma intanto invoca voto clientelare al referendum(Agenzia Vista) Napoli, 18 marzo 2026 Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e, dopo venti giorni, con questi sbalzi, non è ancora intervenuto in nulla per tutto il caro carburante. Eppure ... msn.com “Non sono uno di quelli che pensa che la magistratura sia un plotone d’esecuzione”. E “voto no al referendum perché il cuore di questa riforma non è la separazione delle carriere, ma lo smantellamento del Consiglio superiore della magistratura così come la - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com