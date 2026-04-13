Speciale – Il doppio blocco di Hormuz

Dopo il fallimento dei negoziati, l'amministrazione americana ha annunciato l'intenzione di bloccare le esportazioni di petrolio dall'Iran. Questa decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione di Hormuz, uno stretto strategico per il commercio mondiale di energia. Le autorità statunitensi hanno comunicato che adotteranno misure per impedire alle navi iraniane di accedere ai mercati internazionali. La situazione si inserisce in un quadro di sanzioni e scontri diplomatici tra le parti coinvolte.

Dopo il fallimento dei negoziati ora Trump vuole bloccare il petrolio iraniano: nell'immediato, peggiorerà la crisi energetica Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad O almeno puntare a un finale pieno di vantaggi insperati. La liberazione di una giornalista Il primo ministro spagnolo è diventato un modello in tutta Europa su come gestire il rapporto con Donald Trump, anche sulla guerra: funziona .🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Speciale – Il doppio blocco di Hormuz Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. Il blocco di Hormuz, un rischio alimentareGuerra Non solo petrolio: lo Stretto di Hormuz è il cuore pulsante (e fragile) dell'economia mondiale. Iran Menang Telak! Kebenaran yang Ditutup Israel Membuat Dunia Terkejut