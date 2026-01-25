Spari al Parco delle Groane l’agguato per lo spaccio di droga | morto un 24enne ferito un 19enne

Nella serata di ieri, nel Parco delle Groane, un conflitto armato legato allo spaccio di droga ha provocato un episodio mortale e un ferito lieve. Un uomo di 24 anni ha perso la vita, mentre un 19enne è stato ferito e fermato. L’indagine, condotta dalla procura di Monza, mira a chiarire i dettagli dell’agguato e le responsabilità legate al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Misinto (Monza Brianza), 25 Gennaio 2026 - Un agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane quello che ieri sera ha causato la morte di un marocchino di 24 anni non ancora identificato e ferito lievemente un connazionale 19enne che sostiene di avere il ruolo di 'palo' e che è stato sottoposto a fermo per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dal sostituto procuratore monzese Stefania Di Tullio, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi. Sparatoria nel Parco delle Groane: muore un giovane di 24 anni Lo spaccio in un accampamento. Nelle indagini sull'omicidio su cui stanno lavorando i carabinieri il 19enn e al momento è l'unico che può raccontare cosa è accaduto e la sua versione dovrà essere vagliata e confermata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sparatoria nel parco delle Groane, morto un 24enne, ferito un 19enne: indagano i carabinieriNella serata del 24 gennaio, nel parco delle Groane a Monza, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di un ragazzo di 24 anni e il ferimento lieve di un 19enne.

