Massa uomo trovato morto sul balcone di casa | sul corpo segni di coltellate

Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa con segni di coltellate: la causa sembrerebbe un litigio tra vicini che è degenerato in violenza.

(Adnkronos) – Tragedia nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Licciana Nardi, piccolo centro della Lunigiana in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della propria abitazione, in località Villa di Panicale. A lanciare l'allarme è stata la moglie, rientrata in casa e trovatasi davanti a una. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi, vicino a Carrara, con segni di coltellate sul corpo.

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto, in una pozza di sangue, sul balcone della sua casa a Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che la moglie ha chiamato i soccorsi segnalando urla e un possibile episodio violento.

Contenuti correlati

Hanno messo una telecamera sulla testa di questa bambina

Argomenti discussi: Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie; Uomo trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi vicino Carrara, sul corpo segni di coltellate; Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltello; Massa Carrara, morto accoltellato sul balcone, il cadavere trovato dalla moglie che rincasa.

Giallo a Massa Carrara: uomo di 55 anni trovato morto sul balcone di casa, indagini in corsoIndagini aperte dopo che un uomo è stato trovato morto in provincia di Massa Carrara, sul balcone della sua abitazione, con ferite da arma da taglio. notizie.it

Uomo trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi vicino Carrara, sul corpo segni di coltellateUn uomo di 55 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue sul bacone di casa a Licciana Nardi (Massa Carrara): cosa sappiamo finora ... virgilio.it

Uomo trovato in stato confusionale a Massa Lombarda, minorenne rintracciata a Ravenna il giorno dopo l’allarme - facebook.com facebook

Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. In ospedale anche tre carabinieri #ANSA x.com